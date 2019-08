Ile kosztuje zdrowie w Polsce? CENNIK badań podstawowych, laboratoryjnych i specjalistycznych

Nie masz czasu na czekanie w długich kolejkach do specjalistów? Zależy Ci na profesjonalnym badaniu i szybkich wynikach? Sprawdź gdzie najtaniej zrobić badania laboratoryjne, diagnostyczne czy specjalistyczne. W ramach NFZ kolejka oczekujących na niektóre z tych badań jest nawet na kilka lat do przodu. Zaoszczędź czas i pieniądze, wybierając najtańszą opcję badania w okolicy. Niektórzy pacjenci są w stanie na specjalistyczne badania dojeżdżać kilkaset kilometrów. Jeśli w parze z dobrą ceną badania idzie też szybki czas realizacji, pacjenci często decydują się na odpłatną formę świadczenia. Gdzie można najtaniej zrobić badania? Na co zwracać uwagę wybierając pełnopłatną formę świadczeń? Zobacz na kolejnych slajdach >>>