Ile osób choruje na grypę w województwie pomorskim? Sprawdziliśmy, gdzie jest najwięcej zachorowań

Analizując statystyki zachorowań na grypę w województwie pomorskim od 1 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r., można zauważyć, że sytuacja w różnych miejscach woj. pomorskiego jest inna. W ciągu tego okresu odnotowano 714 przypadków zachorowań na grypę na Pomorzu.

Wyróżnia się typy wirusów grypy : A, B, C i D. Ponadto typ A dzieli się na podtypy A/H1N1/, A/H3N2/, A/H2N2/ i inne podtypy.

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy . Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Wirusy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których namnażają się. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę patogenom bakteryjnym.

Różnice w liczbie przypadków między poszczególnymi miastami są zauważalne. Gdańsk, Gdynia i Sopot mają różne poziomy zachorowań. Powiat wejherowski i powiat gdański wykazują wyższą liczbę zachorowań, co może sugerować lokalne skupiska infekcji.

Statystyki w poszczególnych powiatach w okresie od 01.01.2024 r. do 15.01.2024 r.

Liczba przypadków w grudniu: Od 1 do 15 grudnia zarejestrowano 218 przypadków zachorowań. Od 16 do 31 grudnia liczba przypadków wzrosła do 366. W miastach, takich jak Gdańsk, Gdynia i Sopot, liczba przypadków znacznie różni się między pierwszą a drugą połową grudnia. Niektóre powiaty, takie jak wejherowski, wykazują znaczny wzrost w drugiej połowie grudnia.

Różnice między powiatami:

W pierwszej połowie grudnia powiaty kartuski, kościerski i nowodworski miały stosunkowo niską liczbę przypadków, ale w drugiej połowie grudnia te liczby zwiększyły się. Powiat wejherowski wykazuje znaczny wzrost w liczbie przypadków w obu okresach.