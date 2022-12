Ile płacili i co zamawiali najczęściej mieszkańcy Gdańska w 2022 roku? Burger, pizza, kebab, a może potrawy wegetariańskie? Sprawdźcie to! Agnieszka Kamińska

Cheeseburger, pizza margherita i rollo kebab – to najczęściej zamawiane potrawy w Gdańsku, według raportu Pyszne.pl. Autorzy opracowania wzięli pod uwagę zachowania gastronomiczne ok. 3,5 mln użytkowników serwisu. Z badania wynika, że choć mieszkańcy najczęściej kupują fast foody, to coraz bardziej skłaniają się ku bardziej wysublimowanym daniom oraz potrawom bezmięsnym.