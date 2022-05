Ile punktów potrzebuje Lechia Gdańsk, żeby zagrać w europejskich pucharach? Piast Gliwice mocno naciska. Rozstrzygnięcie już w weekend?

Raków Częstochowa wygrał z Lechem Poznań w finale Fortuna Pucharu Polski, ale dla biało-zielnych ten wynik nie ma większego znaczenia. Jak się wyjaśniło wcześniej, że te dwa kluby zagrają w finale, a w lidze są na dwóch czołowych miejscach i poza podium nie wypadną, to jasne się stało, że czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie pozwoli zagrać w kwalifikacjach Ligi Konferencji. I właśnie taki jest cel Lechii, która od dłuższego czasu zajmuje właśnie czwartą pozycję, ale do końca sezonu może się jeszcze wiele wydarzyć w grze o europejskie puchary.

W grze o czwarte miejsce liczą się już tylko zespoły Lechii Gdańsk i Piasta Gliwice. Zajmująca szóste miejsce w tabeli Wisła Płock traci do biało-zielonych osiem punktów, a do końcu sezonu można zdobyć ich maksymalnie dziewięć. Nie można wykluczyć takiej sytuacji, że na koniec sezonu zespoły z Gdańska i Gliwic będą miały na koncie tyle samo punktów. Co wtedy? Decydują bezpośrednie mecze, ale tutaj jest absolutny remis – Lechia wygrała u siebie 1:0 i przegrała w Gliwicach 0:1. Wówczas o wyższym miejscu w tabeli bilans strzelonych i straconych goli na przestrzeni całego sezonu. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek bilans biało-zielonych wynosi +15, a Piasta +8, więc trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby zespół w Gliwic odrobił taką różnicę. Oczywiście podopieczni trenera Waldemara Fornalika zasługują na duży szacunek. Piast nie przegrał już 11 kolejnych meczów, z czego w ośmiu odniósł zwycięstwa, a w tym roku kalendarzowym dał się pokonać tylko raz. Te wyniki mówią bardzo dużo, a biało-zieloni muszą być przygotowani atak gliwickiego zespołu z piątej pozycji w tabeli. Warto też dodać, że w tabeli liczonej od 1 stycznia tego roku Piast jest drugi i ma tylko trzy punkty mniej od Rakowa.