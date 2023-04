Ile wydajemy na zdrowie? Gdzie brakuje lekarzy? Tak pomorska służba zdrowia wygląda w statystykach

Jak wyglądała pomorska służba zdrowia?

Z infografiki sporządzonej przez gdański Urząd Statystyczny za 2021 rok wynika, że w województwie pomorskim jest ponad 700 aptek i punktów aptecznych. W przybliżeniu daje to 3365 mieszkańców na jedną taką lokalizację.

Najgęściej jest w powiecie sztumskim, gdzie jeden taki punkt przypada na zaledwie 10 osób. W Gdańsku wygląda to już nieco biedniej ze względu na dużą populację - jest tutaj jedna apteka na 162 gdańszczan.

CZYTAJ WIĘCEJ: Skandal na trójmiejskich Dniach Mózgu. Podczas wydarzenia na Uniwersytecie Gdańskim radzono, jak można bezpiecznie brać narkotyki

Wydatki budżetu Gdańska w dziale ochrony zdrowia wzrosły w 2021 roku w porównaniu do poprzedniego. Miasto wydało bowiem 51,7 mln zł. To trend przeciwny do tego w Gdyni, gdzie ilość wydanych pieniędzy w tym obszarze spadła do 14,5 mln zł. Wzrost odnotowały jednak Sopot i Słupsk, które przeznaczyły kolejno 4,8 oraz 7,6 mln zł. Samorządy na Pomorzu wydały więcej niż w poprzednim roku, a kwota przekroczyła 372 mln zł.