Ile zapłacimy za śmieci w Gdańsku w 2020 roku? Opłata za wywóz odpadów w mieście wzrośnie dwukrotnie! Skąd takie podwyżki?

Stawka za odpady niesegregowane wzrośnie z 88 gr do 2,64 zł plus dodatkowe 30 gr za ze metr dla lokali powyżej 110 m kw.

Głównym celem tych prac było niedopuszczenie do wprowadzenia takich zapisów, które spowodują, że będą konieczne podwyżki cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo licznych sprzeciwów i pracy włożonej przez samorządy, zmiany zostały przyjęte. Weszły w życie 6 września.

Nowe zapisy w ustawie o porządku i czystości w gminach bezpośrednio będą uderzały w samorządy. Dwa grzechy główne tej ustawy to: po pierwsze działanie na niekorzyść środowiska naturalnego, a po drugie: sięganie do kieszeni mieszkańców. Od dłuższego czasu widzieliśmy rosnące niezadowolenie strony rządowej tym, że samorządy gospodarują odpadami i robią to w sposób zrównoważony. Nowelizacja ustawy tę zrównoważoną gospodarkę psuje - mówił wiceprezydent Piotr Grzelak

- Nowe zapisy w ustawie spowodowały, że większość samorządów zmuszona była podnieść ceny za odbiór i utylizację śmieci. Zrobiła to już Łódź, w Warszawie stanie się to w grudniu. U nas nowe stawki obowiązywać będą od lutego przyszłego roku. Wyniosą 88 gr za m kw i 10 gr w lokalach powyżej 110 m kw - dodawał Grzelak.

- Szczególnie uderzają w gminy zapisy dotyczące możliwości wyjścia z gminnego systemu gospodarowania odpadami dla nieruchomości niezamieszkanych, co w praktyce oznacza, że szpitale, instytucje publiczne czy przedsiębiorcy prowadzący np. restauracje, nie będą musieli złożyć deklaracji na wywóz odpadów z gminą - mówił prezydent Grzelak. - To powoduje, że samorządy przestają mieć wpływ na to w jaki sposób odbierana jest znaczna część śmieci z ich terenu. Dotychczas według harmonogramu odpady odbierane były z całego miasta. Możliwość odbioru śmieci przez dowolne firmy może powodować, że w wielu altanach śmietnikowych podrzucane będą odpady, których nikt nie odbierze, pojawią się też nielegalne wysypiska.

I dodawał: Nowym zapisem w ustawie jest też obowiązkowa segregacja odpadów. Segregacja nie będzie już dla mieszkańców wyborem, a obowiązkiem. Wielu przedsiębiorców i mieszkańców dotychczas uczciwie deklarowało brak selektywnej zbiórki, po zmianie przepisów będą musieli wprowadzić osobne pojemniki i selektywnie gospodarować odpadami. W praktyce nie oznacza to, że wszyscy, którzy do tej pory deklarowali brak segregacji będą mogli i chcieli dostosować się do nowych przepisów.