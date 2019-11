W Gdańsku średnia cena ubezpieczenia OC jest dosyć wysoka, bo wynosi ponad 1035 zł. Co ciekawe, najtaniej sprzedano w tym mieście obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne za 450 zł.

To bardzo duża różnica w cenach. Często takie rozpiętości biorą się między innymi z tego, że Polacy bardzo chętnie poruszają się autami, które mają więcej niż 10 lat, a co za tym idzie, przez zakłady ubezpieczeniowe uważane są za bardziej awaryjne.Zakres ochrony OC jest uregulowany przepisami prawa, nie ma więc żadnej różnicy, które towarzystwo wybierzemy. Najlepiej jest wybrać takie, które żąda od nas najmniejszych opłat za cały rok ochrony polisą. Ubezpieczyciele oceniają nie tylko samego kierowcę i jego umiejętności czy lata bezszkodowej jazdy, ale również stan samochodu, którym będzie się poruszał. Nikogo na pewno nie zaskoczy informacja, że z wiekiem auta po prostu częściej się psują i ryzyko potencjalnego zdarzenia drogowego znacząco wzrasta. Dla zakładu ubezpieczeniowego nie jest to informacja, która pozwala na obniżenie składki.Idealnie byłoby, gdyby każdy kierowca miał czas oraz ochotę na analizowanie i spotkania z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Pewnie wtedy wiedziałby najpełniej, jakiego rodzaju szkody objęte są ubezpieczeniem OC i w czym pomoże mu ubezpieczyciel. Jest to wizja zupełnie utopijna. Obecnie wystarczy skorzystać z Internetu. Umawianie się z doradcami i ubezpieczycielami to po prostu przeżytek i zazwyczaj nikt nie ma na to po prostu czasu. Mubi pozwala na porównanie wysokości składki polisy OC w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Wyniki kierowca otrzymuje w postaci tabeli i już na pierwszy rzut oka może ocenić, które towarzystwo oferuje mu najniższą kwotę za 12 miesięcy ochrony pojazdu. Tak jak już wspominaliśmy, nie ma sensu zastanawiać się nad różnicami pomiędzy firmami sprzedającymi ubezpieczenia OC, ponieważ jest ono gwarantowane prawem i co za tym idzie wszędzie jest dokładnie taka sama. Skąd w takim razie takie różnice w cenach? To proste, o ile ubezpieczyciele zobowiązani są do konkretnych zakresów ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, o tyle sposób naliczania składek każde z nich ustala samodzielnie. Ubezpieczyciele kierują się własnymi, wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi oceny ryzyka dla każdej z ubezpieczonych osób i jej pojazdu. Może się wtedy okazać, że Twój samochód w jednej firmie kosztuje dużo więcej, a w innej jest nieporównywalnie tani. Nie ma się co zastanawiać. Kup tańsze ubezpieczenie. Chcesz nas więcej szczegółów? Przeczytaj koniecznie: Jak tanio ubezpieczyć stary samochód? Samochody, które mają więcej niż 25 lat mogą zostać uznane za zabytkowe. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dołączyć do tego prestiżowego grona? Oprócz wieku samochodu musi on również nie być produkowany od 15 lat, a jego części powinny być 75% oryginalne. Naturalnie, wśród aut zabytkowych znajdują się również wyjątki, które nie spełniają wszystkich wyżej wymienionych wymagań.Pojazdy historyczne należą do bardzo wąskiego grona, które ma możliwość zakupu OC krótkoterminowego. Oznacza to, że kierowca nie jest zobligowany do kupowania polisy na 12 miesięcy, A może to zrobić na okres minimum 30 dni. Warto pamiętać, że takie ubezpieczenie nie wznawia się automatycznie. Dzięki ubezpieczeniu krótkoterminowemu kierowca ma szansę użytkować auto przez wybrany przez siebie odcinek czasu, na przykład podczas zlotu pojazdów zabytkowych.Dużo mniej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ochronę polisą OC dla aut historycznych. Jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć firmy, która chciałaby ubezpieczyć taki wiekowy samochód, warto zwrócić się do Polskiego Związku Motorowego i ustalić, z którym ubezpieczycielem obecnie współpracuje. Jest jednak jeden warunek, który musi spełnić właściciel takiego auta, to znaczy musi być członkiem PZM lub automobilklubu. Nie mniej istotna jest tutaj również bezszkodowa jazda przez ostatni rok polisowy. Ostatnim krokiem jest spotkanie z rzeczoznawcą, który oceni wartość pojazdu, na dzień takiego zlecenia, i tym samym określi sumę ubezpieczenia dla polisy autocasco.