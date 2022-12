Im strzelać nie kazano. Który z piłkarzy Lechii Gdańsk najdłużej czeka na gola w PKO Ekstraklasie?

To sporo, biorąc pod uwagę przebojowość Brazylijczyka. Wejście do zespołu Lechii miał naprawdę efektowne. Może nie przekładało się to na liczby, natomiast dużo dawał drużynie, cechowała go przede wszystkim nieustępliwość. Choć oddychał rękawami, to nigdy nie odpuszczał. Ale jeśli chodzi o strzelane gole, to tu nie jest zbyt kolorowo. Conrado zdobył pięć bramek. Czasami był ustawiany na lewej obronie, lecz częściej grywał na skrzydle. Ostatni raz pokonał bramkarza przeciwnika 16 października 2021 roku. Było to w spotkaniu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Dość dawno temu. To dokładnie 2431 minut. Trzydzieści dziewięć kolejnych spotkań.

Nie jest jednak najdłużej czekającym na gola piłkarzem Lechii. Nie jest nawet na podium tej klasyfikacji!

Zdecydowanym numerem jeden jest Rafał Pietrzak. Podkreślamy, że bierzemy pod uwagę wyłącznie mecze PKO Ekstraklasy. Pamiętamy, że trafił w Stężycy w Pucharze Polski. W lidze czeka na gola od 3853 minut (to 59 meczów). Jego ostatnia bramka była całkiem ładna, zdobywa bezpośrednio z rzutu wolnego w wyjazdowym spotkaniu z Cracovią.