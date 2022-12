Imagine Dragons, Maneskin, Martin Garrix... Te zagraniczne gwiazdy odwiedziły Pomorze w 2022 roku! Lista jest naprawdę długa

Te zagraniczne gwiazdy odwiedziły Pomorze w 2022 roku

Rok 2022, a szczególnie lato, na Pomorzu upłynął pod znakiem koncertów. Odbywały się dni miast, a także festiwale, głównie plenerowe, które przyciągały tłumy. Wśród występujących nie zabrakło zagranicznych gwiazd. Najwięcej można ich było spotkać podczas Open'er Festival 2022. To wtedy wystąpiły takie znane nazwiska i zespoły, jak m.in. Jessie Ware, Maneskin, Imagine Dragons oraz Martin Garrix.

To jednak niejedyne zagraniczne gwiazdy, które w 2022 roku przyjechały na Pomorze. O tym, kogo jeszcze możemy dopisać do listy, możecie się przekonać, zaglądając do galerii.