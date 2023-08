Imponujący poziom przeładunków w porcie w Gdańsku w pierwszym półroczu. Szykuje się kolejny rekord! Szymon Szadurski

W pierwszym półroczu 2023 w porcie w Gdańsku przeładowano 41,2 miliona ton towarów. To wzrost o 36 procent w stosunku do analogicznego okresu przed dwunastoma miesiącami. Tym samym stało się jasne, że szykuje się kolejny rekord, gdyż już 2022 rok był najlepszym pod względem przeładunków w historii portu. Zanotowano w nim wynik 68,2 mln ton. Uplasowało to Gdańsk na drugim miejscu wśród wszystkich portów na Morzu Bałtyckim, zaraz za Ust Ługą.