Inauguracja kampanii wyborczej PiS w Gdańsku. Swój program zaprezentowali Tomasz Rakowski, wojewoda pomorski Dariusz Drelich i Szymon Gajda

- Musimy podnosić poziom życia Polaków, tak żeby on się zrównywał z tymi krajami, które uznajemy za bogate, takie jak Niemcy czy Francja. To jest najważniejsze, to jest nasza strategia, to są programy rządowe, które temu służą i pomogą zmierzyć do tego celu jak najszybciej - mówił Dariusz Drelich, kandydat PiS do Senatu na Kaszubach.