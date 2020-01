Inauguracja V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Ma ona doradzać radnym miejskim w sprawach dot. młodzieży

Pierwszą sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak. Razem z wiceprezydentem Piotrem Grzelakiem oraz radnymi miejskimi z Koalicji Obywatelskiej Kamilą Błaszczyk, Anną Golędzinowską i Krystianem Kłosem, wręczyła nowym młodzieżowym radnym zaświadczenia o wyborze. Do miejskich radnych dołączyli później Jan Perucki (KO) i Andrzej Stelmasiewicz (Wszystko dla Gdańska).

Następnie radni złożyli ślubowania. Po ślubowaniu powołano komisję skrutacyjną, do której zgłosili się Kacper Tarczyński, Alan Dargacz i Piotr Kułakowski. Podczas jej konstytuowania się głos zabrał wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

Chcę wam serdecznie pogratulować w imieniu pani prezydent. Cieszę się, że w najbliższych dwóch latach będziemy mogli współpracować. Gdy na was patrzę przypominam sobie siebie, gdy w liceum organizowałem spotkania z prezydentem Pawłem Adamowiczem. Był moment, w którym mówiono, że to młodzież powinna się uczyć od starszych aktywności obywatelskiej. Dziś to my możemy się uczyć od was, jako przykład podam Gretę Thunberg. Życzę wszystkim wielu sukcesów. Jesteśmy do waszej dyspozycji.