Incydent na gdańskim lotnisku. Pijany pasażer uderzył stewarda w twarz

Tysiączłotowym mandatem ukarała 17 listopada Straż Graniczna 26-letniego mieszkańca powiatu włocławskiego, który dzień wcześniej zakłócił spokój i porządek w samolocie z Gdańska do Norwegii. Mężczyzna był nietrzeźwy i wpadł w agresję, gdy załoga odmówiła wpuszczenia go na pokład.

Incydent na gdańskim lotnisku. 54-latek powiedział, że w torbie ma dwa granaty. Nie poleciał do Norwegii i dostał mandat

Kolejny "żart" na gdańskim lotnisku. 41-letni mieszkaniec Torunia powiedział, że przewozi dynamit. „Miał to być zwykły żart”

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych z miejscowej Placówki Straży Granicznej. Strażnicy graniczni zastali na płycie patrol Służby Ochrony Lotniska, który zdążył już obezwładnić agresywnego 26-latka i założyć mu kajdanki. Mężczyzna trafił do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Przeprowadzone tam badanie wykazało, że ma 2 prom. alkoholu.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że pasażer wpadł w agresję w związku z odmową wpuszczenia go do samolotu. Według załogi mężczyzna zataczał się, nie wykonywał jej poleceń, wpychał się do samolotu i był wulgarny. Jednego ze stewardów uderzył w twarz i odepchnął pracownika obsługi lotniska.