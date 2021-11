Indonezja przyciąga Polaków, ale co Indonezyjczycy wiedzą o Polsce? Rozmawiamy z Piotrem Śmieszkiem, przewodnikiem, blogerem i pisarzem Emil Hoff

Indonezja od lat przyciąga coraz więcej Polek i Polaków. Plaże wyspy Bali stały się jednym z ulubionych wakacyjnych zakątków polskich turystów, media społecznościowe pełne są wakacyjnych zdjęć ze słoniami z Sumatry i pięknych świątyń z Jawy. Romans Polski z Indonezją rozwijał się przed pandemią koronawirusa bardzo pomyślnie, ale czy to miłość odwzajemniona? Co Indonezyjczycy wiedzą o Polsce i Polakach? O swoich przeżyciach w Indonezji i o tym, co jej mieszkańcy wiedzą na temat naszego kraju, opowiedział nam Piotr Śmieszek, stały mieszkaniec wyspy Jawa, przewodnik wycieczek, autor trzech książek o Indonezji.