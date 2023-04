Informacja o przesiadkach w autobusach i tramwajach. Gdańsk inwestuje w nowy system. Miało nie być pieniędzy, a jednak są?

Nad systemem, jak wskazywał zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski, pracowano kilka miesięcy. System ma być narzędziem, które na bieżąco będzie wskazywać pasażerom nie tylko możliwe przesiadki na autobusy czy też tramwaje w komunikacji miejskiej, ale także i pociągi SKM oraz PKM.

ZOBACZ TAKŻE: Droższe bilety komunikacji miejskiej już od poniedziałku. Ile zapłacimy od kwietnia?

- Postanowiliśmy wykorzystać infrastrukturę, jaką mamy w bardzo wielu autobusach i tramwajach, a docelowo będzie się ona znajdować się we wszystkich pojazdach. Po to, żeby poprawić informację pasażerską i zaproponować coś, czego (...) nie ma większość komunikacji w Polsce - mówił Piotr Borawski. Jak wskazywał zastępca prezydenta, wykorzystane będą w tym celu środki, które w pojazdach już się znajdują: ekrany oraz oprogramowanie integrujące komunikację. - Będziemy korzystać z ekranów po to, by informować pasażerów w czasie rzeczywistym (...), na jakie środki transportu można się przesiąść w przeciągu najbliższych 15 minut - dodał.