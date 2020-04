Interwencje policji, związane z rozporządzeniami dotyczącymi epidemii, budzą emocje. Funkcjonariusze: Filmiki w sieci są zmanipulowane

- Pomorska Izba Adwokacka zajęła stanowisko, że rozporządzenia dotyczące walki z epidemią zostały przyjęte niezgodnie z prawem. Zatem i kary wynikające ze stosowania tych przepisów również są niezgodne z prawem - mówi mec. Masiak. - Trudno wyobrazić sobie, by ktoś, kto przyjechał zatankować samochód, sprawiał zagrożenie, nawet w rozumieniu tego wątpliwie umocowanego prawnie rozporządzenia.

Wielkie wątpliwości budzi np. jeden z zapisów specustawy o "tarczy antykryzysowej", który klasyfikuje jako samodzielne wykroczenie, niewykonywanie poleceń funkcjonariusza, co w pewnym sensie zbliża nas do formy państwa policyjnego - dodaje mec. Masiak. - Tymczasem w każdej grupie znajdzie się ktoś, kto dzięki poczuciu władzy, będzie wręcz parł do jej nadużywania.