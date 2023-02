"Inwestycja z perspektywą" na Pomorzu. Sprawdź, czy włodarze zgłosili do ogólnopolskiego konkursu projekt, z którego korzystasz na co dzień

„Inwestycja z perspektywą”. 15 projektów z Pomorza

Coraz mniej czasu zostało, by oddać głos w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Serwis Samorządowy PAP na „Inwestycję z perspektywą”. O tytuł rywalizują przedsięwzięcia, które powstały w ostatnim czasie dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich.

Na Pomorzu włodarze zgłosili 15 zrealizowanych pomysłów, które na co dzień służą mieszkańcom.

I to właśnie przedstawiciele lokalnych społeczności mogą teraz oddać głos, by pokazać, że to, co zrobiono w ich miejscowości przy udziale środków z UE, nie jest zbędną "zabawką", ale potrzebnym i ciekawym projektem. To ważne, bo za najlepsze zostaną uznane te inwestycje, które uzyskają największą liczbę głosów w porównaniu do liczby mieszkańców według stanu na 1 stycznia 2022 roku podanej przez Główny Urząd Statystyczny. A więc tak naprawdę wyniki zależą od zaangażowania lokalnych społeczności. Tym bardziej, że głosować można wiele razy na stronie internetowej Samorząd PAP.