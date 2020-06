Inwestycje budowlane na Pomorzu w czasie epidemii nie zwalniają tempa

Branża budowana wydaje się być najbardziej odporna na kryzys związany z epidemią. Firmy budowlane nie schodzą z inwestycji, większość najważniejszych zadań toczy się według harmonogramu. Także miasta i rząd nie rezygnują z przedsięwzięć, mimo niższych wpływów budżetowych.

Produkcja budowlana zaskoczyła pozytywnie w kwietniu, spadłszy zaledwie o 0,9 proc. r/r wobec wzrostu o 3,7 proc. r/r w marcu. Sektor oparł się na dobrych wynikach inżynierii lądowej, która wzrosła o 9,3 proc. r/r i wypełniła spadek o 8,9 proc. r/r w mieszkaniówce. Spadek w mieszkaniówce wynika raczej nie z kłopotów deweloperow czy wykonawców, a z ograniczenia nawych inwestycji, aby utrzymać ceny mieszkań na rynku. - Odporność budownictwa na wirus wydaje się jeszcze bardziej zaskakująca w obliczu wczorajszych danych o załamaniu w produkcji przemysłowej, gdyż częściowo wynikała ona z absencji pracowników, która dotknęła również budownictwa. O ile inwestycje prywatne w tym roku powinny zostać wyraźnie przycięte, to spodziewamy się, że nakłady publiczne powstrzymają sektor budowlany przed wyraźnym spadkiem ze względu na ambitne plany w infrastrukturze transportowej w tym roku - oceniają analitycy Santander Bank Polska.

Budowlanka także na Pomorzu wykazuje się odpornością na kryzys Drogowcy nie zwalniają tempa. Wykonawcy nie przerywają prac na budowach dróg, pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem. Podpisywane są kolejnych umowy. Ponad tydzień temu została podpisana między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą Polaqua SA umowa na rozbudowę drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna. Inwestycja powstanie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Realizacja potrwa rok i będzie kosztowała ok. 46,7 mln zł. W marcu wydana został decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S6 Bożepole Wielkie – Luzino. To piąta i ostatnia decyzja całego 42-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią. Koszt prac budowlano-montażowych na tym odcinku wyniesie ok. 338 mln zł. Trwają przygotowania do realizacji inwestycji.

Porty w budowie Bez zakłóceń realizowane są strategiczne inwestycje w portach i na wybrzeżu. Firma NDI jesienią zakończy prace przy przebudowie układu drogowo-kolejowego w Porcie Gdańsk. Powstaje tu 5,6 km nowych dróg, 16 rozjazdów, 4 wiadukty i parking buforowy dla aut ciężarowych. Wykonano już dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Po zakończonych pracach nawierzchniowych na nowej jezdni ul. Kontenerowej wykonawca, firma NDI przygotowuje się do przełożenia ruchu i wykonania przebudowy istniejącej jezdni. Będzie to ostatni etap prac. Zakończono budowę wiaduktu WD-2 wraz z najazdami. Budowane są inne drogi na terenie portu, przy ulicy Portowej powstaje parking o betonowej nawierzchni dla samochodów ciężarowych. Na terenie Portu Gdynia przebudowywanych jest aż 115 km torów w ramach gigantyczny inwestycji PKP PLK. Kontrakt „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” opiewa na wartość 1,8 mld zł brutto. Wykonawca jest Budimex S.A. Zelektryfikowane również będą dojazdy do bram portu. Sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów. Nad kursowaniem pociągów w Porcie Gdynia czuwać będzie obsługa nowego lokalnego centrum sterowania. Przebudowa obejmie 13 km dróg. Zmodernizowane zostaną 2 przejazdy kolejowo - drogowe.

Oprócz tego trwa budowa Publicznego Terminalu Promowego, przebudowa nabrzeży i pogłębienie akwenów portowych czy poszerzenie wejścia do portu do 140 m metrów. Praca wre na budowie przekopu Mierzei Wiślanej. Aktualnie kontynuowane są prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Wykonany został już odcinek o długości 250 metrów. Zakończono pogrążanie ścianki szczelnej na nasadzie falochronu zachodniego – jej długość to 230 metrów. Teraz wykonywana jest jego część zasadnicza, do której użyty będzie sprzęt pływający. Rozpoczęto również budowę falochronu wschodniego. Wykonawcą jest konsorcjum NDI/Besix.

Kilka dni temu zakończono sztuczne zasilenie plaży w Gdyni Orłowie. Dzięki wykonanym pracom plaża w Orłowie została poszerzona o około 40 metrów na odcinku 500 metrów brzegu. W brzeg morski wbudowano około 58 tysięcy metrów sześciennych piasku, pochodzącego z rejonu mola w Sopocie.

Miasta stawiają na inwestycje W Gdańsku i Gdyni kluczowe inwestycje przebiegają bez większych zakłóceń. W Gdyni powstaje węzeł integracyjny Chylonia, czyli jedna z kluczowych inwestycji w północno-zachodnich dzielnicach Gdyni. Rozpoczęły się także prace nad zagospodarowaniem Mola Południowego w ramach projektu KLIMATyczna Gdynia, gdzie już pod koniec maja pojawi się estetyczna przestrzeń miejska dedykowana pieszym. Realizowany jest też pierwszy etap inwestycji dotyczący odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych. Wkrótce rozpocznie się druga faza projektu. Bez zakłóceń prowadzone są też prace na ulicy Hodowlanej, która jest pierwszą częścią zadania związanego z przebudową ul. Chwarznieńskiej, a także na terenie pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2, 4 i 8, gdzie powstaje park. - Inwestycje takie jak budowa węzła Chylonia, czy remont ulicy Hodowlanej realizowane są zgodnie z harmonogramem. Za trwające budowy odpowiedzialne są osoby wyłonione w przetargach i to one odpowiadają za swoich pracowników i teren, na którym powstaje dana inwestycja, a także za to by stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości czy dostępności środków dezynfekcji - informował Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Ogłoszonych jest też kilka przetargów m.in. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy układu drogowego ul. płk. Dąbka czy opracowanie koncepcji dla inwestycji związanej z przebudową ul. Starowiejskiej.

W Gdańsku na ukończeniu jest budowa al. Pawła Adamowicza. Zakończyły się także prace związane z rozbiórką starego wiaduktu Biskupia Górka. Głównym wykonawcą Wiaduktu Biskupia Górka jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Koszt inwestycji to blisko 147 mln złotych. Trwają obecnie prace przy budowie drugiej nitki wiaduktu, montowane są przęsła. Trwa budowa układu drogowego - zmiany w ruchu na ul. Koziorożca w Gdańsku Osowej. Rozbudowują się biurowce, uczelnie, parki magazynowe, fabryki W marcu zawisła wiecha na budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 1 marca 2019 roku. Generalnym wykonawcą jest Doraco.

– Budowa nowoczesnego budynku Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego jest odpowiedzią na ogromne potrzeby rynku pracy w branży IT. Dzięki tej inwestycji możliwe jest prowadzenie nowego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim – informatyki o profilu praktycznym. To inwestycja ze wszech miar potrzebna i jestem przekonany, że nasi absolwenci będą poszukiwanymi specjalistami – zaznaczył Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

Inwestycja zostanie zakończona w drugiej połowie roku. Korporacja Budowlana Doraco, która realizuje na lotnisku rozbudowę terminalu, dotychczas wykonała 70 procent robót ziemnych. Prace fundamentowe są wykonane też w 70 procentach. Jak informuje wykonawca, dotychczas wylano ponad 2 tys. metrów sześciennych betonu. W kwietniu zakończono prace przy części podziemnej i wykonanie pierwszych stropów nad parterem. Obecnie wykonywane są też zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej. Na placu budowy pracuje obecnie około 100 pracowników. Pojawił się także trzeci żuraw. Dekpol buduje w Swarożynie dwa obiekty magazynowo–produkcyjne dla firmy 7R. Dostarczą one łącznie 38 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni użytkowej. Zakończenie i przekazanie gotowych budynków planowane jest w bieżącym roku.

- W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadziliśmy na wszystkich naszych budowach rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników oraz podwykonawców. Zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze. Kontynuujemy prace budowlane dotyczące realizacji poszczególnych kontraktów i na chwilę obecną jesteśmy przekonani o możliwości dotrzymania ustalonych terminów - powiedział Adam Olżyński, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju Dekpol SA.

Firma z Pinczyna w ekspresowym tempie odbudowuje zakład produkcyjny firmy Iglotex w Skórczu. Budowa jest już na etapie końcowym, a w czerwcu zacznie się instalacja maszyn. Mieszkań będzie mniej ale w terminie Kryzys w wyniku epidemii wpłynął na spadek popytu na nowe mieszkania. deweloperzy w z związku z tym przesunęli rozpoczęcie realizacji wielu inwestycji. Te w toku są jednak realizowane zgodnie z harmonogranem. Na placach budów raca wre. firmy deweloperskie mają mocne zaplecze finansowe. - Zarówno jako Euro Styl, jak i Grupa Dom Development, jesteśmy w dobrej kondycji finansowej, zachowujemy płynność i terminy realizacji. Euro Styl w okresie pandemii działał planowo, nie ograniczaliśmy wprowadzeń ani budów. Do oferty wprowadziliśmy nową, doskonale zlokalizowaną inwestycję Perspektywa w gdańskim śródmieściu oraz kolejne budynki na osiedlu Zielony Południk i Osiedlu Beauforta - łącznie 206 mieszkań i lokali usługowych - mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl. - Obecnie mamy aktywnych 10 placów budowy (w Trójmieście, Rumi i na Pogórzu), na których powstaje 41 budynków, a pracuje na nich codziennie ponad 700 osób. W okresie, gdy wprowadzane były rządowe restrykcje z uwagi na epidemię bardzo sprawnie przerzuciliśmy się na formułę spotkań online i elektroniczne podpisywanie dokumentów. Zawieranie umów notarialnych także przebiega bez zakłóceń, przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa i higieny.

Jak zauważa Magdalena Reńska wraz z poluzowywaniem obostrzeń epidemiologicznych można zaobserwowoać powrót optymizmu społecznego - klienci chcą realizować swoje plany zakupowe oraz lokować pieniądze w nieruchomości, szczególnie w dobie niepewności i obniżania stóp procentowych.

- Myślę, że obecna, wymagająca sytuacja, jest weryfikacją rynku i wiarygodności deweloperów. Ci stabilni, terminowi, z dobrym zapleczem finansowym i jednocześnie otwarci na zmiany, mają szansę dużo teraz zyskać, natomiast podmioty niezabezpieczone finansowo i nieterminowe - stracą – dodaje dyrektor zarządzająca Euro Styl.

Wysokie czynsze, niewielu klientów. Restauratorzy zamykają biznesy.