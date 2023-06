Inwestycje, które napędzają rozwój na 6. Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. M.in. Centralny Port Komunikacyjny i polski koncern multienergetyczny

Jan Szewczak, członek Zarządu ds. finansowych w Grupie ORLEN podkreślił, znaczenie dużych podmiotów, jak Orlen szczególnie w niestabilnej sytuacji.

- Tworząc koncern multienergetyczny nie byliśmy jeszcze do końca przekonani, jak potoczą się ostatnie wydarzenia, czyli wojna w Ukrainie, odcięcie surowców, wcześniej pandemia, ale też recesyjne zjawiska w gospodarce. Dlatego Polska tworzy duże podmioty gospodarcze, żeby te firmy liczyły się w Europie. A to, jak będą się liczyły, widać już po naszej współpracy z największym światowym koncernem petrochemicznym, Saudi Armco. Gdybyśmy nie dopięli tej współpracy, w Polsce nie byłoby 20 mln ton ropy naftowej, co jest istotne zwłaszcza w kontekście odcięcia się od surowców ze Wschodu. Duży podmiot daje także bezpieczeństwo oraz środki na inwestycje – mówi Jan Szewczak.