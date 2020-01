Inwestycje trójmiejskich szpitali. To będzie ważny rok dla placówek medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny koncentruje siły na realizacji drugiego etapu budowy nowoczesnego Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Po zakończeniu prac związanych z oddaniem do użytku przeszło 2 tys. pomieszczeń pierwszej części kompleksu, teraz przyszedł czas na budynek A.

W ramach drugiego etapu prac powstał budynek A oraz łącznik do Centrum Medycyny Inwazyjnej. Przez cały rok 2020 będą trwały prace nad elewacją budynku, a także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Zostaną wykonane ścianki działowe, posadzki oraz wszystkie roboty instalacyjne (CO, CW, elektryczne, wentylacyjne, kanalizacyjne, niskoprądowe) potrzebne do funkcjonowania budynku. Przewidywany koszt to około 110 mln zł.