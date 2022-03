Inżynierskie Targi Pracy 2022. "Dają możliwość znalezienia pracy lub stażu"

Duże możliwości dla studentów

Inżynierskie Targi Pracy to jeden z największych i najbardziej prestiżowych projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk już od wielu lat. Wśród wystawców 13. edycji znaleźli się reprezentanci takich branż jak: budownictwo, IT, bankowość i finanse, chemia, elektronika, energetyka, przemysł czy transport.

- Takie targi dają możliwość znalezienia pracy lub stażu, ale również wzięcia udziału w konsultacji CV, konkursach oraz różnego typu atrakcjach.

Choć na tegorocznych targach było znacznie mniej studentów niż podczas poprzedniego wydarzenia, to mimo wszystko przy każdym stanowisku stały grupy studentów.