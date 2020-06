IV Żeglarska Parada Świętojańska 2020. W sobotę, 20 czerwca, jachty popłyną nową trasą (zobacz mapę). Widowisko można obserwować z plaży

W pierwszej Żeglarskiej Paradzie Świętojańskiej popłynęło 11 jachtów. Wtedy chodziło o to, by nawiązać do polskich tradycji świętojańskich i uczcić Święto Morza. W kolejnych latach uczestników przybywało. W 2019 roku na ponad 60 jachtach płynęło 360 żeglarzy. Kolejne zmagania już w najbliższą sobotę, 20 czerwca 2020.

Żaglowce i jachty można obserwować z kilku punktów