Izrael otworzył granice dla turystów. Wycieczki znów możliwe od 9 stycznia 2022

Wycieczka do Izraela: co trzeba zrobić, by wjechać na teren kraju?

Izrael zamknął granice przez omikron

Zakaz miał obowiązywać od 29 listopada do 12 grudnia 2021. Niestety, ponieważ sytuacja pandemiczna nie uległa polepszeniu i nie było zgody naukowców co do potencjalnie zwiększonej śmiertelności wariantu omikron, Izrael pozostał zamknięty dla turystów dłużej. W czwartek 9 grudnia padła nowa data: kraj będzie niedostępny przynajmniej do 29 grudnia 2021.

Izrael zakończy ścisłą izolację w niedzielę 9 stycznia 2022

Wycieczka do Izraela niemal niemożliwa od 1,5 roku

Jeszcze przed wykryciem wariantu omikron koronawirusa podróż do Izraela nie była łatwa. Na teren Izraela mogły wjeżdżać tylko niektóre zorganizowane wycieczki z zagranicy. Każdy ich uczestnik musiał być zaszczepiony przeciw koronawirusowi i wykonywać test PCR co 72 godziny.

Wycieczka do Izraela: krótkie poluzowanie restrykcji po 1 listopada 2021

Ci jednak, którzy chcieli wybrać się do Izraela w pojedynkę lub z własną rodziną, a nie całą wycieczką, nie byli przepuszczani przez granicę. Sytuacja zmieniła się na krótko 1 listopada 2021. Izrael ogłosił, że od tej daty zacznie wpuszczać indywidualnych turystów, co ma dać wiatr w żagle podupadającej izraelskiej branży turystycznej.

Niestety, nowe zasady wjazdu do Izraela w praktyce nadal uniemożliwiały wstęp do tego kraju ogromnej większości chętnych, nawet w pełni zaszczepionych. W czym tkwił haczyk?

Wycieczka do Izraela, ale tylko ze świeżym szczepieniem

Listopadowe zasady, regulujące wjazd do Izraela dla turystów z zagranicy, z pozoru wyglądały dość standardowo. Trzeba było mieć ze sobą paszport i dowód szczepienia („paszport covidowy”), do tego konieczne było uzyskanie zgody na wjazd (formularz wypełnia się online i drukuje), a także wypełnienie ankiety wjazdowej (też online).

Problem polegał na tym, że rząd Izraela wprowadził dodatkową zasadę: szczepienie przeciw koronawirusowi musi być świeże. Tylko osoby zaszczepione w ciągu 6 miesięcy przed przylotem do Izraela będą uznawane za faktycznie zaszczepione i wpuszczane na teren kraju.

To spory kłopot, ponieważ ogromna część populacji została zaszczepiona już dość dawno. To oznacza, że chętni na wycieczkę do Izraela muszą przyjąć trzecią dawkę szczepionki, by przyjechać do tego kraju. Podawanie trzeciej dawki szczepionki w wielu krajach dopiero zaczęło być stosowane na szerszą skalę, wiele osób nadal nie ma nawet uprawnień do przyjęcia dawki przypominającej.