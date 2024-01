„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta". 31 policjantów rozpoczęło służbę w Policji na Pomorzu OPRAC.: Kamil Kusier

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci, ślubując na sztandar, wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony Policjant” oraz innych wyróżnień.