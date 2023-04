Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 10.04.2023 r. Tragiczna Lechia jest już o krok od degradacji. "Bójcie się chamy, do I ligi wracamy"

W założeniu to miało sprawić, że biało-zieloni będą bardziej ofensywni, a to przełoży się na okazje bramkowe. Co innego jednak założenia, a co innego praktyka. Fakty są takie, że w pierwszej połowie grała tylko Jagiellonia. Trener Badia preferuje długie posiadanie piłki, ale nawet tego nie było w grze zespołu z Gdańska. To gospodarze utrzymywali się przy piłce, prowadzili grę i oddali aż 14 strzałów zaledwie przy dwóch Lechii. W strzałach celnych było 4-1 dla gospodarzy. To fatalne liczby dla biało-zielonych, którzy przecież walczą o życie. Trener i piłkarze zapewniają, że są skoncentrowani tylko na piłce i na walce o utrzymanie. Szkoda tylko, że kończy się na słowach, a nie widać tego w grze zespołu. Hiszpański szkoleniowiec pokrzykiwał, gestykulował, ale bez efektów. Lechia potrzebuje punktów, musi wygrywać, a grając z bezpośrednim rywalem nie potrafi w ciągu 45 minut stworzyć choćby jednej czystej sytuacji do strzelenia gola. Do tego de Kamps szybko złapał żółtą kartkę i potem można było drżeć przy kolejnych wejściach Holendra, czy to nie skończy się kartką czerwoną. Dlatego na drugą połowę już nie wyszedł.

To co najciekawsze miało miejsce na koniec pierwszej połowy, ale to za sprawą Jagiellonii. Strzelał Rui Nene, a piłkę ręką zablokował Mario Maloca. Sędzia nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Jesus Imaz, ale jego strzał świetnie obronił Dusan Kuciak! Radość w gdańskim zespole była przedwczesna, bo sędzia zauważył, że bramkarz Lechii zbyt szybko wyszedł przed linię bramkową i zarządził powtórkę. Imaz doprowadził do rozpaczy i wściekłości fanów z Białegostoku, bo w powtórce zdecydował się na anemiczną podcinkę w środek bramki i Kuciak bez problemu złapał futbolówkę.