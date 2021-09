Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 21.09.2021 r. Lechia dała pokaz skuteczności! Biało-zieloni awansowali do 1/16 finału Pucharu Polski

Starcie finalistów Pucharu Polski z 2019 roku miało swojego faworyta. Była nim Lechia choćby dlatego, że Jagiellonia nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich meczów ligowych i wyraźnie jest w kryzysie. Biało-zieloni chcieli wykorzystać problemy rywali i przejść pierwszą rundę Fortuna Pucharu Polski.

W zespole Jagiellonii zagrał Błażej Augustyn, były piłkarz biało-zielonych, a w drużynie Lechii Maciej Gajos, który w przeszłości występował w drużynie z Białegostoku. I obaj mieli wpływ na wynik spotkania w pierwszej połowie. Gajos był zdecydowanie bohaterem pozytywnym. Od początku był widoczny, zaangażowany i chciał pokazać się z jak najlepszej strony. To mu się zdecydowanie udało. Bardzo dobrym podaniem w pole karne popisał się Ilkay Durmus, a Gajos poradził sobie z Augustynem i z kąta posłał futbolówkę do siatki. Maciej od razu pokazał, że nie zamierza manifestować radości, a to przez szacunek do klubu z Białegostoku, w którym grał przez kilka lat. Drugi gol to także udział Gajosa, bo po jego dośrodkowaniu bramkę głową strzelił Łukasz Zwoliński. Napastnik Lechii nie strzelił mocno i do tego w środek bramki, ale nieprawdopodobny błąd popełnił Xavier Dziekoński, któremu piłka po rękach wpadła do siatki. To nie był koniec okazji Lechii , bo po zagraniu Durmusa świetnie na pozycję wyszedł Sezonienko, ale w sytuacji sam na sam z Dziekońskim strzelił w słupek. Młody piłkarz biało-zielonych miał udział przy drugim golu dla swojego zespołu, bo to on zagrał piłkę do Gajosa, który zaliczył asystę.