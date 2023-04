Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk. Oceniamy biało-zielonych. David Badia: Nadzieję opieram na matematyce

- Porażka z Jagiellonią jest dla nas bardzo rozczarowująca. Pierwsza połowa była bardzo zła. W drugiej części pokazaliśmy już trochę charakteru. Popełnialiśmy błędy przy stałych fragmentach gry i tak właśnie straciliśmy gola – ocenił David Badia, trener biało-zielonych. - Przyszedłem tutaj, żeby pomóc drużynie. Chcieliśmy być bardziej agresywni na boisku. Tracimy teraz pięć punktów do bezpiecznego miejsca, ale zrobimy wszystko by pozostać w ekstraklasie.

- Na matematyce – odpowiada szczerze Badia i takie słowa na pewno nie wlewają nadziei w serca kibiców biało-zielonych. - Dopóki będziemy mieli szanse będziemy walczyć o utrzymanie. Będzie bardzo trudno, ale mamy jeszcze 21 punktów do zdobycia. Jak przychodziłem do Lechii mieliśmy przed sobą dziewięć finałów, a teraz zostało ich siedem. Przed nami mecze z wymagającymi rywalami, a mamy w zespole dużo kontuzji. Takie są realia, ale musimy się zmierzyć z tym wyzwaniem.

W meczu z Jagiellonią w Białymstoku zadziwiać mógł upór, z jakim trener trzymał na boisku Flavio Paixao. Portugalczyk to bez wątpienia legenda klubu, ale to nie jest ten sam piłkarz co nawet rok temu i wieku już nie oszuka. W Białymstoku grał fatalnie, a do tego od jego bardzo prostej straty zaczęła się akcja, po której gospodarze mieli rzut rożny i zdobyli bramkę.