Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk. W jakim składzie zagrają biało-zieloni? Kto zastąpi Conrado i Ilkaya Durmusa?

To oczywiście nie koniec problemów kadrowych. W tym sezonie na pewno nie zagra Filip Koperski, a do zdrowia wciąż dochodzi podstawowy obrońca biało-zielonych, Michał Nalepa. Do gry nie jest też gotowy David Stec. Wrócił oczekiwany Joeri de Kamps, ale on nie jest jeszcze w stanie rozegrać meczu w pełnym wymiarze czasowym. Po pauzie za kartki do dyspozycji sztabu będzie już Jakub Bartkowski i tylko od trenera Badii zależy, czy znajdzie się z powrotem w podstawowym składzie biało-zielonych.