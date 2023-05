Jajka na twardo - czy warto je jeść? Zobacz, jakie są skutki jedzenia jajek na twardo. Wartości odżywcze i działanie

Ile jajek zjadają Polacy?

Jajka są bardzo często używane w kuchni polskiej. Są chętnie zjadane w najprostszej formie, czyli same - gotowane na twardo lub na miękko. Do przeciętnego spożycia należy doliczyć jednak również jajka, jako składnik ciast lub sałatek. Jak wynika ze statystyk, przeciętny Polak zjada ok. 160 jaj rocznie.