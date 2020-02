Jak gdańskie żłobki, przedszkola i szkoły przygotowują się na wypadek koronawirusa? MEN wydało rekomendacje

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Piontkowski podkreślił, że na razie, według wskazań Sanepidu, nie ma realnego zagrożenia koronawirusem. Rekomendacje jednak to procedury, które w sytuacji ewentualnego zagrożenia, dają dyrektorom szkół prawo, by reagować i podejmować działania w kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wszystkie informacje od dłuższego czasu są dostępne na tablicach informacyjnych - dodaje dyrektorka. - Wiszą tam informacje o tym jak myć ręce, czy choćby przypomnienie, by swoje pogarszające się samopoczucie zgłosić nauczycielowi lub szkolnej pielęgniarce. O wszelkich środkach prewencyjnych młodzież dowiaduje się podczas lekcji wychowawczych. Takie informacje publikujemy też za pośrednictwem dziennika elektronicznego, by każdy mógł się z nimi zapoznać.

Ministerstwo rekomenduje dyrektorom skierowanie apelu do rodziców, by ci nie posyłali chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Chce także, by dyrektorzy zwrócili uwagę, żeby chorzy nauczyciele i pozostali pracownicy - także pozostawali w domach.

Dyrekcja ma również obowiązek poinformowania rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, by powiadomili stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodziców dzieci, które nie przekroczyły 8 lat dyrektor powinien ponadto poinformować, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy im się zasiłek opiekuńczy.