Jak Lechia Gdańsk korzysta z młodzieżowców? Czy grozi jej kara od PZPN?

Tu Lechia nie może równać się z Zagłębiem Lubin, które forsuje młodych zawodników i stawia na nich aż za bardzo, nawet kosztem wyniku zespołu. Miedziowi na długo przed końcem rundy jesiennej wypełnili limit 3000 minut i nie grozi im kara od PZPN. Podobnie wygląda to w przypadku Legii Warszawa, choć tu nie ma mowy o działaniu na szkodę drużyny, bo młodzieżowcy są wartością dodaną w ekipie Kosty Runjaicia. To dwa kluby, które są już spokojne.

Na wynik składa się wiele elementów, jest to rzecz najbardziej istotna w piłce nożnej, natomiast postanowiliśmy sprawdzić jak biało-zieloni wypadli na tle ligowych rywali choćby w kwestii słynnego na całą Polskę stawiania na młodzież.

Lechia na tym tle wypadła kiepsko. Trenerzy Tomasz Kaczmarek, Maciej Kalkowski i Marcin Kaczmarek korzystali z młodzieżowców raczej niechętnie. Gdańszczanie w tej statystyce uzbierali raptem 1530 minut, co daje dokładnie 51 proc. celu. Teoretycznie Lechia jest nad kreską, bo wystarczy utrzymać ten pułap, by na koniec nie martwić się o karę od PZPN. W praktyce - młodzieżowcy nie dają temu zespołowi za dużo.

Spójrzmy na dokładne liczby:

Jan Biegański zagrał 17 minut i został wypożyczony do pierwszoligowego GKS-u Tychy. Teraz wiemy już, że wraca do Gdańska, bo wypożyczenie zostało skrócone. Jakub Kałuziński wystąpił w czternastu meczach (uzbierał 625 minut), jednak po niezłym początku sezonu później przygasł. Filip Koperski? Sześć meczów (201 minut). Stracił jednak sporo czasu z powodu kontuzji. Tomasz Neugebauer może pochwalić się dwoma meczami (66 minut). Kacper Sezonienko rozegrał dwanaście meczów (439 minut). W końcówce rundy doznał kontuzji i nie mógł zagrać z Piastem i Górnikiem. Łukasz Zjawiński? dwa mecze (21 minut). Został wypożyczony do Widzewa Łódź, ale w Lechii postawiono na nim krzyżyk.