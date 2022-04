Jak Lechia Gdańsk radziła sobie z Górnikiem Zabrze? Mało porażek w Zabrzu, więc jest szansa na przełamanie

Górnik to jest trudny przeciwnik, a Lechia toczyła z tym zespołem trudne boje, żeby sięgać po punkty. Poniedziałkowy mecz w Zabrzu będzie bardzo ważny dla biało-zielonych, którzy walczą o czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie dające grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji i o przełamanie się na wyjazdach po serii sześciu kolejnych porażek.

Jak Lechia spisywała się w Zabrzu od powrotu do Ekstraklasy? Przeważnie dobrze. Po trzy mecze wygrali piłkarze Lechii i Górnika, a siedem spotkań zakończyło się remisami. Do tego biało-zieloni wygrali w Zabrzu w meczu Pucharu Polski, w sezonie, w którym sięgnęli po to trofeum. W poprzednim sezonie Lechia przegrała 0:3 i to był zdecydowanie najgorszy mecz biało-zielonych na stadionie Górnika od powrotu do krajowej elity. Wcześniej biało-zieloni mogli pochwalić się serią dziewięciu kolejnych meczów z Zabrzu bez porażki. Zresztą podobnie było w Gdańsku, więc porażka z poprzedniego sezonu jest jedyną Lechii na stadionie Górnika od grudnia 2012 roku. To oznacza, że stadion w Zabrzu służy Lechii i obu podobnie było w świąteczny poniedziałek.