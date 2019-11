Jak należy ubiegać się o pieniądze od Mevo? Przypominamy

Po szeroko opisywanym przez nas zakończeniu działalności Mevo użytkownicy systemu wciąż zastanawiają się czy i jak uda im się odzyskać zainwestowane pieniądze.

Jak zapewniały władze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Nextbike zobowiązał się do zwrotu omawianych środków. Postanowiliśmy dowiedzieć się, jak ten proces przebiega. Jak się niestety okazuje w sprawie jest wiele niewiadomych.

Nextbike’owi zadaliśmy w ostatnich dniach konkretne pytania o kwotę zaległości wobec użytkowników Mevo i o to, ilu ich jest. Niestety, otrzymaliśmy tylko bardzo zdawkową odpowiedź:

- Opracowujemy wypowiedzenia umów, które nadesłali użytkownicy - napisało biuro prasowe Nextbike.

Szacunkową kwotę zaległości podał nam za to Obszar Metropolitalny.

Ma być to ok. 470 000 zł. Pod koniec działalności Mevo miało zarejestrowanych ok. 170 tys. użytkowników, ale jak się nam nieoficjalnie udało ustalić zaległości miałyby dotyczyć 80-100 tys. osób. Dzieląc wspomniane 470 tys. przez liczbę użytkowników „na głowę” wychodzi zatem symboliczna kwota. Nextbike konsekwentnie nie udzielił informacji, ilu spośród użytkowników, którym powinien zwrócić pieniądze, to osoby, które wykupiły abonament roczny lub tzw. roczny plus, których ceny wynosiło odpowiednio 100 i 150 zł.