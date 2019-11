Jak nie zwariować przed świętami? Zobacz, jak zaplanować Boże Narodzenie, by tym razem nie paść ze zmęczenia

Nawet jeśli wydaje ci się, że do świąt Bożego Narodzenia jeszcze daleko, czas, który nas od nich dzieli, minie szybciej niż myślisz. Ani się obejrzysz, a już będziemy w epicentrum świątecznej gorączki. Marzysz o tym, by choć raz jej uniknąć? To możliwe! Mamy dla ciebie garść rad, jak nie zwariować przed świętami, czyli jak się do nich przygotować, by nie było to męczącym koszmarem.

Czy przygotowania do świąt muszą być koszmarem? Z jednej strony chcemy wierzyć, że święta Bożego Narodzenia to rodzinny i spokojny czas pełen radości i odpoczynku. Z drugiej strony ogrom przygotowań do świąt skutecznie zabija w nas takie przekonanie: trzeba przecież wysprzątać na błysk całe mieszkanie, po brzegi wypełnić lodówkę, zaharować się w kuchni, gotując 12 tradycyjnych potraw, a do tego jeszcze zadbać o efektowne prezenty dla każdego. Ale czy naprawdę musi tak być? Jeśli twoja odpowiedź brzmi: „tak"… nie masz racji! Nie wierzysz? Przekonaj się, że przygotowania do świąt naprawdę mogą być proste!