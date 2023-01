Jak polski rynek IT wypada na tle Europy pod względem zarobków? Wyniki mogą zaskoczyć

Zarobki w IT. W Polsce na tle Europy nie jest tak źle

No Fluff Jobs opublikował raport podsumowujący rynek pracy w branży IT w 2022 roku. W najnowszej edycji postanowiono po raz pierwszy przeanalizować jednocześnie wynagrodzenia w Polsce, Czechach, Ukrainie i na Węgrzech. Jak się okazało, w przypadku specjalistów IT na poziomie mid, największe zarobki spośród badanych krajów oferuje się w Polsce – tu wynagrodzenia są na poziomie od 14,7 do 21 tysięcy złotych netto. Poza tym porównując wymienione kraje, to na Ukrainie odnotowano najwięcej ofert pracy zdalnej, bo aż 74 procent, a w Polsce tylko o 12 punktów procentowych mniej.