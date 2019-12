Jak pomóc wolno bytującym kotom w Gdańsku? Rusza kampania

W listopadzie 2019 roku Olmeka Creation House wygrała przetarg, zorganizowany przez gdański Urząd Miejski przy współpracy z fundacją KOTangens, na kampanię związaną z kotami wolno żyjącymi. Akcja informacyjna ma pojawić się w przestrzeni miejskiej oraz w social mediach. Potrwa do 20 stycznia 2020 r.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt: "zabicie wolno żyjącego kota lub znęcanie się nad nim stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem - do lat 5".

Jeśli podejmujesz się dokarmiania kotów, nie zapomnij, by robić to regularnie. To zazwyczaj zobowiązanie długofalowe, na wiele lat. Koty na terenach miejskich mają bowiem bardzo ograniczone możliwości samodzielnego zdobycia pożywienia, dlatego niezbędna jest im pomoc człowieka.

Nie należy podawać im resztek z naszych stołów. W żadnym wypadku nie wolno podawać im mleka. Znaczna część kotów nie toleruje zawartej w nim laktozy, co może skutkować biegunką i osłabieniem kondycji kota.

Kontroluj kocią populację

Gdańsk finansuje również określoną pulę zabiegów kastracji i sterylizacji kotów. Każdy społeczny opiekun tych zwierząt, w czasie trwania akcji, może bezpłatnie wysterylizować swoich podopiecznych.

Zanim odjedziesz - sprawdź auto

Przed włączeniem silnika pamiętaj, by zajrzeć pod maskę swojego samochodu. Koty lubią szukać tam schronienia, przez co bardzo często dochodzi do tragedii.