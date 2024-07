Jak poradzili sobie maturzyści? CKE podała wyniki tegorocznej matury! Jak poszło w Trójmieście?

Mamy wyniki matur! Który przedmiot poszedł najgorzej?

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych, 10,4 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu, 5,5 proc. to osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych to: