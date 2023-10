Jak postępują prace na terenie zespołu poszpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku? W sobotę dzień otwarty

Zajrzyj do zespołu poszpitalnego Bożego Ciała pod Górą Gradową

- Prace budowlane i wykończeniowe będą jeszcze trwały około rok, ale już dziś zapraszamy Państwa do środka budynków – zachęca Paweł Golak, dyrektor Hevelianum . - Pokażemy, jak zmienia się to miejsce i opowiemy o naszym pomyśle na jego funkcjonowanie w przyszłości.

Hevelianum. Zespół poszpitalny Bożego Ciała

Zespół poszpitalny Bożego Ciała od nowa

Modernizacja i przystosowanie zespołu poszpitalnego Bożego Ciała do nowych celów, wraz z zagospodarowaniem otaczającego go ogrodu, to koszt ok. 37 mln zł. Środki pochodzą z budżetu miasta i Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Zakończenie prac rewitalizacyjnych planowane jest na drugą połowę 2024 roku.