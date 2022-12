Jak pracują sklepy tuż przed świętami i w Wigilię? Wiele sieci wprowadziło zmiany w godzinach otwarcia. W których godzinach zrobimy zakupy?

Tak będą otwarte sklepy w Wigilię. Znamy godziny otwarcia znanych sieci handlowych

Wiele sklepów zmieniło godziny otwarcia tuż przed świętami. W Wigilię najczęściej będą one otwarte dla klientów tylko do godz. 13. Przypomnijmy, że przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta wskazują, by sklepy w Wigilię pracowały maksymalnie do godz. 14. Po tej godzinie będzie można zrobić zakupy jedynie na stacjach benzynowych i w sklepach prowadzonych przez właścicieli.

Jak będzie to wyglądało w sieciach poszczególnych marek? Przedstawiamy godziny otwarcia sklepów w galerii poniżej.