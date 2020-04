Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę oraz rękawiczki? Od 16.04.2020 obowiązkowe zakrywanie nosa i ust

Mandaty związane z epidemią. Przyjmować czy nie? Radca prawny wyjaśnia

Co jeśli policja będzie chciała wystawić nam mandat? "Po prostu odmów przyjęcia. (...) W sądzie będziesz mieć okazję wyłożyć swoje racje" - wyjaśnia radca prawny. Zachęca, by nie wdawać się z funkcjonariuszami w spory o to, czy przepisy są zgodne z konstytucją.