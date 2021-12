Jak przygotować psa i kota na sylwestra? Behawiorystka z Trójmiasta odpowiada

Co w sytuacji, kiedy mamy już plany sylwestrowe i musimy zostawić zwierzaki same w domu? Jak przygotować psa na sylwestra? Jeżeli wybieramy się na imprezę sylwestrową i pies musi zostać sam w domu, to ważne, żeby mimo wszystko o niego zadbać. Jeżeli jest taka potrzeba to podać mu substancje, które go wyciszą i pomogą mu lepiej poradzić sobie z stresem. Leki podajemy na kilka dni przed sylwestrem i na kilka dni po sylwestrze. Są to tzw. leki na lęk lub na fobie dźwiękowe, które pomogą zwierzęciu się odnaleźć w trudnym dla niego momencie. Bardzo ważne jest też to, żeby dobrze zasłonić okna żaluzjami, roletami czy zasłonami, żeby nie widział tych wystrzałów, które są na niebie. Dobrym pomysłem będzie również zostawienie włączonej muzyki lub telewizora. Jeżeli wiemy, że nas pies cierpi na lęk separacyjny, czyli nie potrafi zostać sam w domu, to zostawienie go samego w noc sylwestrową będzie bardzo niedobrym pomysłem, dlatego że ta cała sytuacja będzie dla niego jeszcze trudniejsza. Jeśli pies zostaje sam w domu, to upewnijmy się, czy faktycznie sobie w tym domu poradzi i że będzie to dla niego co najmniej neutralna sytuacja.

Unsplash