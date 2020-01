Jak segregować śmieci na pięć frakcji - krok po kroku [PORADNIK]

Co można wrzucić do żółtego pojemnika? - odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, - nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, - plastikowe opakowania po produktach spożywczych, - opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), - opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp. plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, - aluminiowe puszki po napojach i sokach, - puszki po konserwach, - folię aluminiową, - metale kolorowe, - kapsle, zakrętki od słoików. Czego nie wrzucać do żółtego pojemnika? - butelek i pojemników z zawartością, - plastikowych zabawek, - opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, - opakowań po olejach silnikowych, - części samochodowych, - zużytych baterii i akumulatorów, - puszek i pojemników po farbach i lakierach, - zużytego sprzętu elektronicznego i AGD Na kolejnej stronie o tym co można, a czego nie można wrzucać do niebieskiego pojemnika