Jak spędzić wakacje bezpiecznie? Zagrożenia związane z zakażeniem SARS-CoV-2 nie zniknęły całkowicie

Przed nami wakacje, które mogą być czasem trudnym pod względem sanitarnym. Na co należy zwracać uwagę i jak się zachowywać, żeby spędzić ten czas bezpiecznie?

Należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą wiązać się z ewentualnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami w obszarze zdrowia. I tak, aby uniknąć zatruć pokarmowych, należy zwracać baczną uwagę na to, co jemy. Żywność należy przechowywać w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Powinniśmy również obserwować pogodę i dostosowywać do niej swój ubiór oraz planowane aktywności - ograniczać czas spędzany w pełnym słońcu, stosować filtry ochronne i okulary przeciwsłoneczne, zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas burzy. W naszym regionie, ze względu na jego położenie nad morzem i wśród jezior, bardzo istotne jest ponadto przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.