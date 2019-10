Jak to było być młodym w latach 90.? Pamiętasz?

Jaka była młodzież, która wchodziła w dorosłość po zmianie ustrojowej? Jakie były jej pragnienia i dążenia? Czy miała swoje autorytety? Co myślała o Polsce i kto według niej rządził krajem? Czego się bała? Jakie używki lubiano najbardziej? Zebraliśmy dla was wyniki badań opinii publicznej CBOS z lat 1992-1994. Zobaczcie, co mówią o ówczesnej młodzieży. A może sami wchodziliście wtedy w dorosłość?

