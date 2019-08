Jak upamiętnić Brunona Zwarrę? Tablica i nazwa tramwaju wystarczą?

Ponadto trwają rozmowy z rodziną dotyczące innych działań. Znawcy dorobku literackiego Zwarry podkreślają, że symboliczne tablice to jedno, jednak miasto powinno zaangażować się w promowanie twórczości pisarza i edukowanie przyszłych pokoleń gdańszczan.

Władze miasta zapowiedziały na razie co najmniej dwie formy uhonorowania pisarza.

Takie głosy pojawiają się również ze względu na dysproporcje w upamiętnieniu innego pisarza, który opisywał przedwojenny Gdańsk. Postać Güntera Grassa - autora m.in. „Blaszanego Bębenka” czy „Idąc Rakiem” - doczekała się wielu aktywności przypominających o dorobku pisarza, natomiast twórczość Zwarry cały czas pozostaje trochę na uboczu. Warto tymczasem pamiętać, że jego dzieła są świadectwem Polaków żyjących w Wolnym Mieście Gdańsku.

Brunon Zwarra wielokrotnie podkreślał, że nie zależy mu na upamiętnieniu jego osoby, ale Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Dlatego konsekwentnie odmawiał przyjmowania zaszczytów, z najważniejszymi odznaczeniami włącznie. Chciał, aby jego książki „Gdańsk 1939” i „Wspomnienia gdańskiego bówki” były znane powszechnie, jako świadectwo walki i męczeństwa miejscowych Polaków.

- Brunon Zwarra wielokrotnie podkreślał, że nie zależy mu na upamiętnieniu jego osoby, ale Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Dlatego konsekwentnie odmawiał przyjmowania zaszczytów, z najważniejszymi odznaczeniami włącznie. Chciał, aby jego książki „Gdańsk 1939” i „Wspomnienia gdańskiego bówki” były znane powszechnie, jako świadectwo walki i męczeństwa miejscowych Polaków - tłumaczy Marek Adamkowicz, kierownik Muzeum Poczty Polskiej - oddział Muzeum Gdańska. - Spełniając to życzenie, Muzeum Gdańska przygotowuje nowe edycje wszystkich książek pana Brunona. Mamy nadzieję, że staną się one podstawą do opracowania Miejskiego Programu Pamięci o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska - zaznacza Marek Adamkowicz.