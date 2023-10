Jak wygląda 2023 rok dla Portu Lotniczego w Gdańsku? Sprawdźcie sami!

W trzech pierwszych kwartałach 2023 roku, Port Lotniczy Gdańsk został odwiedzony przez 4 511 835 pasażerów, co oznacza wzrost o 31,1% w porównaniu do roku 2022 i o 9,5% więcej niż w rekordowym 2019 roku, kiedy liczba pasażerów w ciągu całego roku wyniosła 5,4 mln.

Kloskowski: w przyszłym roku powinniśmy przekroczyć 6 milionów

- Można już dziś powiedzieć, że w tym roku pobijemy rekord liczby pasażerów z 2019 roku. Nie wiemy, jaki to będzie wynik, ale prawdopodobnie około 5 milionów 700 tysięcy gości. W przyszłym roku powinniśmy przekroczyć 6 milionów – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Najbardziej ulubione kierunki podróży pasażerów nie uległy zmianie — na czele nadal znajduje się Londyn (z 379 541 pasażerami), a za nim plasują się Oslo (z 332 320) oraz Sztokholm (z 275 185). Jeśli chodzi o loty czarterowe, to najczęściej wybierane trasy kierują się do Turcji (przy 142 625 pasażerach do Antalyi), a następnie kierują się do Grecji i Egiptu. mat. prasowy Więcej graficznych statystyk znajdziecie w galerii!

- Mimo że koszty życia wzrosły, pasażerowie prawdopodobnie oszczędzają na czym innym, a nie na podróżach lotniczych. Ten sezon letni, szczególnie w lotach wakacyjnych, czarterowych był fantastyczny. I to nas bardzo cieszy – dodał Tomasz Kloskowski.

Od stycznia do końca września 2023 roku w Gdańsku było 37 249 operacji lotniczych, o 10,8% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. W ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku Port Lotniczy Gdańsk osiągnął zysk w wysokości 27 601 762 złotych. W porównywalnym okresie w 2022 roku zysk wynosił podobną kwotę i wyniósł 27 957 956 złotych. Dochody ze sprzedaży w trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 39 399 709 złotych (w porównaniu do 26 169 551 złotych w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku).

- Od początku kryzysu energetycznego wszystkie koszty dramatycznie wzrosły. Dla przykładu używane przez nas na co dzień środki do odladzania samolotów zdrożały w ostatnim czasie o 100%. Dlatego wzrost liczby pasażerów nie przekłada się wprost na duży skok przychodów spółki. W kontekście wysokich kosztów wypracowany w ciągu trzech kwartałów zysk uważam za rewelacyjny – podkreślił prezes Kloskowski.

Lotnisko w Gdańsku przez trzy kwartały 2023 przyjęło i odprawiło 8 315 ton cargo. Było 8,9% więcej towarów i poczty niż w tym samym okresie 2022. Duże wzrosty były szczególnie w ostatnich trzech miesiącach, tylko w sierpniu obsłużono 1 2878 ton cargo. Pasażerowie w poszczególnych miesiącach 2023 roku: Styczeń - 345 183 Luty - 315 804 Marzec - 369 989 Kwiecień - 485 964 Maj - 526 882 Czerwiec - 589 142 Lipiec - 658 504 Sierpień - 642 129 Wrzesień - 578 238 Obecnie istnieje 79 różnych tras lotniczych z Portu Lotniczego Gdańsk do 24 różnych krajów, w tym także do krajowych lotnisk, co ogółem tworzy 66 połączeń lotniczych. Te połączenia są obsługiwane przez dziewięciu różnych przewoźników. Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Belfast, Billund, Bristol, Chania/Kreta, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Lublin, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, Podgorica, Praga, Ryga, Rzym, Sztokholm-Arlanda, Vaxjo, Wenecja, Wrocław, Zadar;

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Alicante, Barcelona El-Prat, Bergen, Dortmund, Edynburg, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Heraklion/Kreta, Kopenhaga, Kutaisi, Larnaka, Leeds-Bradford, Liverpool, Londyn-Luton, Malaga, Malmo, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, Split, Stavanger, Sztokholm-Skavsta, Teneryfa, Tirana, Tromso, Trondheim, Turku;

LOT: Warszawa, Zielona Góra, Amsterdam KLM, Kopenhaga, SAS; Frankfurt, Monachium Lufthansa; Bergen, Oslo-Gardermoen Norwegian; Zurych SWISS; Dusseldorf Eurowings. Jesienią, zimą i wiosną będzie można polecieć z Gdańska do kurortów wakacyjnych. Cztery biura podróży proponują pasażerom wycieczki lotami czarterowymi na Zanzibar, do Egiptu i do Turcji. Itaka: Zanzibar

Coral Travel: Marsa Alam, Hurghada, Sharm el Sheikh, Antalya

TUI: Antalya, Hurghada, Marsa Alam

Rainbow: Hurghada, Marsa Alam CZYTAJ TAKŻE:System FALA jest dostępny już w Chojnicach. Od 13 października w falomatach można kupić bilety

