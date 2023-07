Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas obozowiska? Oto najważniejsze zasady! Michał Karcz

Bezpieczeństwo podczas wakacji to kwestia nadrzędna. Latem dochodzi do wielu wypadków, których można by uniknąć, gdyby zasady bezpieczeństwa były przestrzegane. Dotyczy to wypoczynku na plaży, ale też w lesie. Organizując obozowisko, pamiętajmy, aby pamiętać o podstawowych założeniach bezpieczeństwa.