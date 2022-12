Jak zadbać o wzrok, aby na dłużej zachować sprawność? Ekspert radzi, kiedy udać się na kontrolę oraz podaje przykładowe ćwiczenia korekcyjne

Jak dbać o wzrok i zmniejszyć ryzyko rozwoju wad? Optometrysta Sylwia Kijewska radzi, kiedy udać się do specjalisty, jakie są metody korekcji wzroku oraz podaje przykładowe ćwiczenia na poprawę wzroku u dzieci i dorosłych.

Czym zajmuje się optometrysta i czym różni się od okulisty?

Optometrysta to specjalista zajmujący się głównie wadami wzroku. Jeśli martwi nas pogarszająca się jakość naszego widzenia lub chcemy dobrać okulary do pracy przy komputerze czy jazdy samochodem – warto rozważyć wizytę u optometrysty. Ekspert przeprowadza badanie wzroku, ocenia stan funkcji wzrokowych i określa nieprawidłowości, a także pomaga dobrać odpowiednią metodę korekcji. Ponadto specjalista świadczy usługi z zakresu terapii widzenia oraz doboru pomocy dla słabowidzących.

Jeśli chcemy dobrać soczewki kontaktowe do swojej wady wzroku, możemy także udać się do optometrysty-kontaktologa, który nie tylko dopasuje odpowiednie soczewki, ale też wyedukuje w zakresie ich zakładania, zdejmowania i pielęgnacji. Jeśli jednak doszło do np. urazu oka, pojawił się zez, ból w oku czy podejrzenie zapalenia spojówek lub innych schorzeń w zakresie narządu wzroku, skierujmy od razu do lekarza okulisty. Lekarze okuliści mają najszersze kompetencje dotyczące zdrowia oczu, w tym leczenia różnych chorób. Nie tylko diagnozują choroby oczu czy wypisują recepty na leki, ale mogą też wykonywać zabiegi chirurgiczne. Jak widać te dwa zawody idealnie uzupełniają swoje kompetencje na drodze do zdrowych oczu i dobrego widzenia.