Jak zmieni się skład Lechii Gdańsk? Łukasz Zwoliński do Rakowa, Jakub Kałuziński wyjedzie z Polski. Kto wróci do zespołu biało-zielonych?

Kogo na pewno nie zobaczymy w składzie Lechii w przyszłym sezonie? Lista piłkarzy jest w tym przypadku dość szeroka. Z klubem żegna się Flavio Paixao, który kończy piłkarską karierę. Nowych umów nie podpiszą Łukasz Zwoliński i Jakub Kałuziński. Zwoliński, najlepszy strzelec gdańskiego zespołu w tym sezonie, zapewne trafi do zespołu mistrza Polski. Portal Meczyki poinformował, że doszło do porozumienia i „Zwolak” podpisze trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Także Raków zainteresowany był sprowadzeniem Kałuzińskiego.

Lechia Gdańsk zremisowała w Mielcu ze Stalą 0:0 w meczu piłkarskiej PKO Ekstraklasy i to dopiero drugi punkt zdobyty w siedmiu kolejkach, w których drużynę prowadził trener David Badia. Do Mielca…

To oczywiście nie koniec pożegnań. Po zakończeniu sezonu wygasną także kontrakty Rafała Pietrzaka, Marco Terrazzino i Kristersa Tobersa. Z naszych informacji wynika, że z tymi zawodnikami nie będą prowadzone żadne rozmowy w kwestii ich pozostania w klubie. Odejdzie też wypożyczony z Legii Warszawa, Joel Abu Hanna. Nie zapadła za to jeszcze decyzja odnośnie Michała Buchalika. Jego umowa także jest ważna tylko do końca czerwca w tego roku. Pozostali piłkarze mają ważne umowy i z nimi klub będzie musiał przeprowadzić rozmowy. Na zapleczu ekstraklasy budżet będzie zdecydowanie niższy, więc zawodnicy chcący dalej grać w Lechii będą musieli zgodzić się na znaczną obniżkę zarobków. Takie rozmowy władz z klubu z piłkarzami jeszcze się nie rozpoczęły. Powód jest prosty. W klubie czekają na informację dotyczącą możliwości finansowych, żeby można było cokolwiek zaproponować piłkarzom. W zależności od środków finansowych zależne jest czy będzie budowany skład na awans czy na spokojną grę w środkowych rejonach ligowej tabeli. W Lechii chciałby zostać jeszcze na rok Mario Maloca i wrócić z zespołem do krajowej elity. Gry na tym szczeblu nie wyklucza także obrońca Jakub Bartkowski, który w Gdańsku jest dopiero od kilku miesięcy.