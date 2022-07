Jak zmieniały się stroje Lechii Gdańsk? Po zakończeniu współpracy z New Balance, teraz piłkarzy znów ubierze adidas GALERIA Paweł Stankiewicz

Piłkarze Lechii Gdańsk wrócili do Ekstraklasy w 2008 roku i mieli różnych partnerów technicznych. Stroje się zmieniały na przestrzeni lat. Były w jednym kolorze, z pasem poprzecznym, a popularne "pasiaki" prezentowały się w różnych wzorach. W sezonie 2022/23 stroje będą nowe, bo po zakończeniu współpracy z New Balance piłkarzy Lechii ubierze adidas. Przygotowaliśmy galerię zdjęć jak zmieniały się stroje piłkarzy Lechii w kolejnych latach od powrotu do Ekstraklasy. Zapraszamy do oglądania.